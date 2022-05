Glarner Polizei schiesst bei versuchter Verhaftung von Verdächtigen

In Näfels GL hat die Polizei am Samstag bei einer versuchten Verhaftung mutmasslicher Einbrecher in einem Auto an einer Strassensperre Schüsse abgefeuert. Danach verunfallte der Wagen. Zwei Insassen wurden verletzt.

Das Auto fuhr nach dem Schusswaffeneinsatz der Polizei weiter und verunfallte später im Ort, wie die Glarner Kantonspolizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Zwei verletzte Insassen, bei denen es sich um Einbrecher handeln soll, wurden in ein Spital gebracht. Ein dritter mutmasslicher Einbrecher flüchtete und wurde nach einer Fahndung festgenommen.

Die Polizei war am Abend laut eigenen Angaben mit zwei Patrouillen wegen eines gemeldeten Einbruchdiebstahls in einem Ferienhaus im Gebiet Oberseetal oberhalb von Näfels ausgerückt. Die Beamten errichteten daraufhin eine Strassensperre. Später näherte sich das Auto mit den mutmasslichen Einbrechern, und die Polizei wollte diese verhaften. Im Zuge dessen sei es zum Schusswaffeneinsatz gekommen, teilte die Polizei mit.

Wie viele Schüsse fielen, und ob die Männer im Auto durch Schüsse verletzt wurden oder beim Autounfall, war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher konnte dazu der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage in der Nacht keine Angaben machen.

Die Details und Umstände seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher. Die Untersuchungen würden von der Glarner Staats- und Jugendanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich geführt. Die Glarner Polizei stellte weitere Informationen im Verlauf des Tages in Aussicht. (sda)