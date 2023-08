Polizeirapport

Drei Buspassagiere wegen abrupter Bremsung in Luzern verletzt

In einem VBL-Bus sind am Freitagmorgen in Luzern drei Personen gestürzt und verletzt worden. Der Buschauffeur habe wegen eines Autos abrupt abbremsen müssen, teilte die Luzerner Polizei mit.

Busse in der Stadt Luzern (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Der Unfall ereignete sich gemäss der Mitteilung um 11.15 Uhr beim Bahnhof. Ein Autofahrer wollte von der Pilatusstrasse rechts zum Bahnhof abbiegen. Der auf der rechten Fahrspur fahrende Buschauffeur musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Einer der drei verletzten Passagiere wurde von der Ambulanz ins Spital gebracht. (sda)