Die Polizei und Rettungssanitäter in Oerlikon. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Mann in Zürich mit Stichwaffe verletzt – Tatverdächtiger gefasst

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nähe des Bahnhofs Oerlikon ist am frühen Mittwochmorgen ein 26-jähriger Somalier mit einer Stichwaffe am Kopf verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter, einen 38-jährigen Schweizer, festnehmen.

Die Meldung zur verletzten Person im Kreis 11 ging bei der Stadtpolizei kurz nach 2 Uhr ein, wie diese mitteilte. Die Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital.

Der Tathergang und die Hintergründe seien noch unklar. Für die Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)