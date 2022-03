Altersheim in Solothurner Altstadt steht in Flammen

In einem Altersheim in der Solothurner Altstadt ist ein Grossbrand ausgebrochen. Betroffen sind mindestens drei Gebäude, eines davon steht in Vollbrand. Über 20 Personen mussten bereits evakuiert werden.

Eine Person sei zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, sagte der Sprecher der Kantonspolizei Solothurn, Andreas Mock, am Montagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit eine Meldung von Blick.ch und der

Die Meldung über den Brand sei um 19.20 Uhr bei ihnen eingegangen, sagte Mock weiter. Das Altersheim bestehe aus mehreren Gebäuden. Eines stehe in Vollbrand, bei einem anderen brenne der Dachstock. (sda)

Update folgt ...