200 pöbelnde Jugendliche geraten in St.Gallen aneinander – Polizei räumt Platz

In der Nacht auf Samstag gerieten in St.Gallen 200 Jugendliche aneinender. Die Polizei löste den Menschenauflauf mit einem Grossaufgebot auf.

Kurz nach 00.30 Uhr eskalierte die Situation auf dem Klosterplatz in der St.Gallener Innenstadt. So schreibt es das «Tagblatt». Zu diesem Zeitpunkt hätten sich laut der örtlichen Polizei 150 bis 200 meist jüngere Personen in verschiedenen Grüppchen auf dem Platz aufgehalten. Dann sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Augenzeugen berichten von einer wüsten Schlägerei.

Als die Polizei eintrifft, habe sich einer der zwei raufenden Jugendlichen weiter aggressiv verhalten, einen Polizisten geschupst und ihm ins Gesicht gespruckt, schreibt das «Tagblatt». Daraufhin sei der 18-Jährige auf den Posten mitgenommen und wegen Gewalt und Drohung angezeigt worden.

Laut Aussagen der Polizei sei während des ganzen Einsatzes die Provokationen unter den Gruppen weitergegangen. Deshalb habe man sich schliesslich entschieden, den Platz zu räumen. Zwei weitere Personen seien zur Befragung auf den Polizeiposten mitgenommen worden. (sar)

