Coronavirus: Schweiz verglichen mit anderen Ländern



Wie sich das Coronavirus international verbreitet – so schneidet die Schweiz ab

Das Coronavirus hat die Welt im Griff. In vielen Ländern steigen die Fallzahlen weiterhin an, in anderen flacht die Kurve seit Längerem ab. Damit du den Überblick darüber behältst, wie sich die Situation in der Welt entwickelt, haben wir folgende Grafiken zusammengestellt:

Stand der Daten: 17. Mai Alle hier verwendeten Daten stammen aus den Daily Reports der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie werden zwei Mal pro Woche aktualisiert, jeweils am Montag und am Donnerstag.

Entwicklung der Fallzahlen in Europa

Die Kurve mit den kumulierten Fallzahlen seit Beginn der Pandemie in den jeweiligen Ländern zeigt vor allem, welche Länder es wie schnell und stark geschafft haben, die Kurve zu brechen – und wo die Zahlen immer noch exponentiell steigen.

quelle: Who

Die Entwicklung der Fallzahlen international

Während in Europa die Kurven abflachen, zeigen sie in den USA und vor allem in Russland und Brasilien noch steil nach oben. Das hat bei den beiden letztgenannten Ländern auch damit zu tun, dass sie erst jetzt mehr testen. Den Peak haben diese Länder aber noch nicht erreicht.

Die enorme Anzahl Fälle hängt in den USA natürlich auch mit der grössten Anzahl Einwohner zusammen. Rechnen wir die gemeldeten Fälle von ausgewählten Ländern auf 100'000 herunter, sieht es da noch etwas freundlicher aus (siehe weiter unten).

quelle: WHo

Fallzahlen der WHO am 17. Mai (Top 15 & Schweiz, Schweden & Österreich): USA: 1'409'452

Russland: 281'752

Grossbritannien: 240'165

Spanien: 230'698

Italien: 224'760

Brasilien: 218'223

Deutschland: 174'355

Türkei: 148'067

Frankreich: 140'008

Iran: 118'392

Indien: 90'927

Peru: 84'495

China: 84'484

Kanada: 74'993

Belgien: 54'989

Schweiz: 30'489

Schweden: 29'677

Österreich: 16'140

quelle: who

Tägliche Neuansteckungen

Die Zahl der täglichen Neuansteckungen zeigt, wie viele positiv getestete Menschen in den jeweiligen Ländern pro Tag gemeldet werden. Die Höhe dieser Zahl hängt stark von der Anzahl Tests ab, die in den Ländern durchgeführt werden. Trotzdem sind sie ein guter Indikator, wie stark die Coronapandemie in den einzelnen Ländern aktuell noch grassiert. Denn je höher die Zahl der täglichen Neuinfektionen, desto unmöglicher wird das Tracing der Fälle.

Zuerst schauen wir auf die Gruppe der mit der Schweiz vergleichbaren Länder:

quelle: who

Der Vergleich mit Dänemark und Österreich

Dänemark und Österreich sind einwohnermässig mit der Schweiz zu vergleichen. Zudem haben sie als erste Länder in Europa Massnahmen gegen das Coronavirus getroffen – und sie gehörten zu den ersten in Europa, die die Massnahmen nach Ostern wieder lockerten.

In Dänemark dauerten die weitreichendsten Massnahmen damit 28 Tage, in Österreich 29 Tage. In der Schweiz waren es bis am 27. April 41 Tage – allerdings verzeichneten wir zum Zeitpunkt des Lockdowns auch schon deutlich mehr Fälle als Dänemark und Österreich.

Die Lockerungen haben sich in den beiden Ländern bisher nicht negativ auf die Kurven ausgewirkt. In Österreich konnte die Zahl der täglichen Neuansteckungen von über 100 nach Ostern auf konstant unter 100 gedrückt werden. Österreich machte am 4. Mai den zweiten Lockerungsschritt (Besuche in Alters- und Pflegeheimen, älteste Schüler wieder in der Schule).

In Dänemark blieben die Neuansteckungen in etwa auf gleichem Niveau wie vor den Lockerungen. Sie bewegen sich meist knapp über 100 neuen Fällen pro Tag. Die Regierung kündigte an, ab dem 8. Juni weitere grössere Lockerungen durchführen zu wollen.

quelle: Who / Grafik: watson

Tägliche Neuansteckungen Europa

Deutlich mehr tägliche Ansteckungen verzeichnen in Europa auch einwohnermässig grössere Länder. Die Ausnahme: Schweden. Mit dem Sonderweg steht das Land aktuell noch bei über 600 täglichen Neuinfektionen, obwohl Schweden von der Einwohnerzahl her in die obere Gruppe gehören würde.

quelle: who

Tägliche Neuansteckungen ausgewählte Länder

Auch in Grossbritannien stecken sich täglich noch deutlich mehr Menschen mit dem Virus an als auf dem europäischen Festland. In Russland und Brasilien sind die Fallzahlen nach wie vor zunehmend.

quelle: who

Fälle pro 100'000 Einwohner

Länder mit einer grossen Bevölkerungszahl haben insgesamt mehr gemeldete Fälle. Das ist wenig erstaunlich. Berücksichtigt man die Einwohnerzahl und rechnet man die Fallzahlen pro 100'000 Einwohnern, ergibt sich ein anderes Bild:

quelle: who

Spanien steht in dieser Grafik am schlechtesten da. In der Schweiz flacht die Kurve merklich ab. Was lässt sich aus dieser Kurve interpretieren? Grundsätzlich verbreitet sich das Virus in bevölkerungsreichen Ländern genau gleich wie in bevölkerungsarmen.

Je mehr Einwohner ein Land jedoch hat, desto länger kann sich das Virus weiter verbreiten, weil der Pool an potenziell Infizierten grösser ist.

Diese Länder sind noch nicht betroffen

Der Blick auf die Karte zeigt es: Es gibt kaum noch ein Land, das nicht vom Coronavirus betroffen ist. Einzig die hier schwarz eingefärbten Länder haben gemäss der WHO noch keinen Fall gemeldet. Konkret sind dies:

Föderierte Staaten von Mikronesien

Kiribati

Macau

Marshallinseln

Nauru

Nordkorea

Palau

Samoa

Salomonen

Tonga

Turkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Westsahara (Territorium)

Das muss nicht heissen, dass es auch keine Fälle gab. Die allermeisten der 14 Staaten sind entweder kleine Inseln oder sehr verschlossen (z. B. Nordkorea). Als letztes Land kam am 15. Mai Lesotho dazu.

bild: datawrapper

