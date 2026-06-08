Polizeirapport

Mutmasslicher Täter nach sexuellem Übergriff in Biel verhaftet

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche in Biel hat die Polizei einen mutmasslichen Täter angehalten. Der Mann konnte aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung identifiziert werden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten.

Der sexuelle Übergriff ereignete sich am 27. Mai 2026 im Gebiet der Seevorstadt auf Höhe des Neuen Museums Biel. Die Jugendliche war am frühen Abend auf dem Nachhauseweg, als sie von hinten von einem Unbekannten gepackt und sexuell angegangen wurde. Sie begann sich zu wehren und konnte sich schliesslich aus seinem Griff lösen und davonrennen.

Der Mann konnte Anfang Juni angehalten werden. Beim Zwangsmassnahmengericht wurde Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (dab/sda)