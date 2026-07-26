Polizeirapport

Töfffahrer stürzt am Klausenpass und verletzt sich lebensbedrohlich

Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf dem Klausenpass gestürzt und hat sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Privatpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, wie die Urner Kantonspolizei am Sonntag bekanntgab.

Der Mann war laut Mitteilung mit dem Motorrad auf der Klausenstrasse talwärts Richtung Urnerboden unterwegs. Im Gebiet Jägerbalm verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.

Die Rega flog den schwer verletzten Töfffahrer anschliessend in ein Spital. (hkl/sda)