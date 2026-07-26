Polizeirapport

Seit Freitagabend vermisste Seniorin in Waltensburg GR tot aufgefunden

Eine seit Freitagabend vermisste Frau ist am Samstag in Waltensburg in einer umfangreichen Suchaktion tot aufgefunden worden. Die Seniorin war in unwegsamem Gelände abgestürzt.

Am Freitag, kurz vor 20 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass eine 81-jährige Frau, die alleine im Raum Breil/Brigels unterwegs sei, nicht mehr erreicht werden könne. Die Suche nach der Frau erfolgte sowohl am Boden als auch aus der Luft und konnte auf das Gebiet Waltensburg eingegrenzt werden.

Am Samstag gegen 9.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte die leblose Vermisste. Nach den ersten Erkenntnissen ist die Frau in unwegsamem und steilem Gelände nahe der Örtlichkeit Spral über 40 Meter abgestürzt.

Die Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Absturzes aufgenommen. (ome)