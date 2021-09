Drei falsche Polizisten in Allschwil BL festgenommen

Die Baselbieter Polizei hat in den vergangenen zwei Wochen in Allschwil BL drei falsche Polizisten festgenommen. Mehrere tausend Franken sind sichergestellt worden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich zwei 22-jährige Schweizer und einen 35-jährigen Deutschen, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie seien am 13. und 23. September als Abholer und Fahrer in zwei verschiedenen Fällen als falsche Polizisten unterwegs gewesen. Die drei mutmasslichen Täter befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet.

(sda)