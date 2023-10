Polizeirapport

Autofahrer prallt auf der Autobahn in Gurtellen (UR) in Leitplanken

Ein junger Autofahrer hat am Samstagmittag auf der Autobahn A2 in Gurtnellen in Richtung Süden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge prallte das Auto beidseits in die Leitplanken. Der Fahrzeuglenker und die Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor der Galerie Güetli, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntag weiter mitteilte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 8000 Franken. Beim 23-jährigen Fahrzeuglenker mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde vor Ort ein Drogentest durchgeführt, der positiv ausfiel. In der Folge ordnete die Staatsanwaltschaft Uri eine Blut- und Urinprobe an. (sda)