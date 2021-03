Schweiz

Polizeirapport

Junge Frau in Bern auf Flucht vor Polizei gestürzt und tödlich verletzt



Junge Frau in Bern auf Flucht vor Polizei gestürzt und tödlich verletzt

In Bern ist eine junge Frau beim Weglaufen vor der Polizei gestürzt. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht und starb später an ihren Verletzungen.

In der Nacht auf Samstag kurz nach 02:20 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass beim Bahnhof Bümpliz Nord eine Zugkomposition besprayt werde, wie die Kantonspolizei und die zuständige Regionale Staatsanwaltschaft mitteilten. Als die Polizei anrückte, machten sich die dort anwesenden Personen umgehend davon.

Über Geländer gesprungen

Die verunglückte Frau sprang gemäss den Angaben auf der Flucht über ein Geländer, um eine mehrere Meter hohe Mauer hinunter zu gelangen. Dabei kam sie zu Fall und blieb am Fuss der Mauer regungslos liegen. Ein Ambulanzteam brachte sie in ein Spital, wo sie später starb. Die Verunglückte ist eine 29-Jährige aus dem Kanton Bern.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wurden Ermittlungen aufgenommen. Es geht um die Umstände des Sturzes.

(sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung