Polizeirapport

Gordola TI: Mann stürzt mit Velo Böschung hinab und wird schwer verletzt

Ein 58-jähriger Portugiese ist am Sonntagmittag in Gordola TI mit seinem Fahrrad verunfallt und hat sich dabei schwer verletzt. Er stürzte eine Böschung hinunter und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr im Ortsteil Gordemo. Der Mann sei mit seinem Fahrrad in Richtung Gordola unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verloren habe, hiess es weiter.

Er sei von der Strasse abgekommen und eine darunterliegende Böschung in unwegsames Gelände gestürzt. Eine erste medizinische Einschätzung ergab, dass der Mann schwere Verletzungen erlitt.

Die Kantonsstrasse wurde für die Rettungsarbeiten vorübergehend für den Verkehr gesperrt. (sda)