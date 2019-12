Schweiz

Polizeirapport

Deutscher beschädigt 74 Autos in Täsch VS – mit einem Defi



bild: kapo Wallis

Ein Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen in einem Parkhaus in Täsch VS buchstäblich ausgetobt. Die Bilanz: 74 Fahrzeuge und ein Teil der Infrastruktur wurden beschädigt.

Bei dem Randalierer handelte es sich um einen 37-jährigen Deutschen, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Er schlug unter anderem mit einem im Parkhaus vorgefundenen Defibrillator auf die parkierten Fahrzeuge ein.

Zu seiner Festnahme wurden neben den Polizeipatrouillen der Regionalpolizei Zermatt und der Kantonspolizei auch eine Ambulanz und ein Arzt aufgeboten. Der Mann wurde ins Spital eingeliefert.

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Walliser Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht näher beziffert werden. (sda)