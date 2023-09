62-Jähriger biegt falsch ab – sein Jaguar landet im Zuger Hafen

Polizeirapport

62-Jähriger verirrt sich am Zuger Hafen – sein Jaguar landet im Wasser

1 / 6 Jaguar versinkt im Zugersee quelle: zuger polizei

Ein Autofahrer ist am späten Donnerstagabend in Zug in den See gefahren. Grund dafür war, dass er, als er aus dem Hafen fahren wollte, den falschen Weg erwischte und die Rampe, auf der Boote eingewassert werden, hinunterfuhr.

Die Zuger Strafverfolgungsbehörden teilten am Freitag mit, als der Lenker seinen Irrtum bemerkt habe, sei es zu spät gewesen, diesen zu korrigieren. Der 62 Jahre alte Mann habe den Wagen aber selbständig und unverletzt verlassen können.

Das Fahrzeug, ein Jaguar, rollte weiter und versank rund 15 Meter vom Ufer entfernt im Zugersee. Die Feuerwehr sicherte gemäss der Mitteilung mit einer Ölsperre die Unfallstelle. Taucher der Luzerner Polizei bargen das Auto am Freitagmorgen. Flüssigkeit ist aus dem Auto keine in den See geflossen.

Der Falschfahrer war nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden ortsunkundig. Alkoholisiert war er nicht. (sda)