Polizeirapport

70 Wohnungen wegen Brands in Tiefgarage in Gossau SG evakuiert

In Gossau SG sind rund 70 Wohnungen wegen eines mutmasslichen Autobrands in einer Tiefgarage am Donnerstag vorübergehend evakuiert worden. Aus der Garage drang dichter Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brand nach einer Stunde löschen. Es entstanden laut Polizei mehrere hunderttausend Franken Sachschaden.

Die Einsatzkräfte vor Ort. Bild: kantonspolizei st. gallen

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Betroffen vom Feuer war eine Mehrfamilienhaus-Überbauung an der Hirschstrasse. Alarm geschlagen hatte kurz nach 16.15 Uhr eine automatische Brandmeldung. Im Einsatz stand daraufhin ein Grossaufgebot aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

In den Wohnungen waren rund 70 Personen anwesend. Sie wurden aus Sicherheitsgründen aus den Gebäuden gebracht.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, herrschte dichter Rauch in der Garage. Mehrere Fahrzeuge waren in Brand geraten. Schliesslich gelang es den Löschkräften, der Flammen Herr zu werden. Die Mehrfamilienhäuser über der Garage blieben laut Polizei rauchfrei.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm dazu Ermittelungen auf. (dab/sda)