Polizeirapport

Flugzeug bei Leuzigen BE abgestürzt – mehrere Personen verletzt

In der Berner Gemeinde Leuzigen ist am Donnerstag ein Flugzeug verunglückt. Es gab mehrere verletzte Personen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Ein Blick auf Leuzigen. screenshot: google maps

Der Einsatz der Polizei dauerte am frühen Donnerstagmittag an, wie diese auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Weitere Angaben konnte die Polizei vorerst nicht machen, auch nicht solche zur Grösse des Flugzeugs.

«Blick» hatte als erstes über das Ereignis berichtet. Gemäss der Zeitung dürfte es sich beim abgestürzten Flieger um ein Privatflugzeug vom Typ Socata TBM-700C handeln. Dieses startete am Morgen in Locarno TI in Richtung Grenchen SO. Dort kam es aber nie an. Das einmotorige Privatflugzeug verfügt über fünf Plätze. (dab/sda)

Update folgt ...