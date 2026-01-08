Polizeirapport

Zug erfasst Mann und Hund in Oberwil ZG

In Oberwil bei Zug ist ein Mann beim Versuch, seinen Hund von den Gleisen zu retten, von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Hund überlebte den Unfall nicht.

Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwochabend, kurz vor 20.15 Uhr in Oberwil. Ein 40-jähriger Mann begab sich in den Gleisbereich, um seinen Hund zurückzuholen, der auf die Schienen gerannt war. Ein herannahender Eurocity erfasste beide, hiess es im Communiqué.

Der Mann wurde weggeschleudert und erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst Zug ihn in ein ausserkantonales Spital. Der Hund starb noch am Unfallort.

Der Unfall führte zu Verspätungen im Bahnverkehr. Die Fahrgäste des betroffenen Eurocity setzten ihre Reise mit einem anderen Zug fort, hiess es. (sda)