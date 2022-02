Mutter und Kind tot in Wohnung in Delsberg JU aufgefunden

In einer Wohnung in Delsberg im Kanton Jura sind am Mittwochnachmittag zwei Leichen aufgefunden worden. Bei den Toten handelt es sich um eine Frau sowie ihr Kleinkind, wie die jurassische Kantonspolizei am Abend mitteilte. Die Ermittler gingen von einem Unfall aus.

Die Todesursachen seien noch nicht abschliessend geklärt, teilte die Polizei mit. Im Vordergrund stehe jedoch ein möglicher Unfall als Ursache. Genauere Angaben dazu machte die Polizei nicht. Die Angehörigen der Toten wurden psychologisch betreut.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die Umstände des Vorfalls zu ermitteln. Wegen des Leichenfunds standen zahlreiche Polizisten und Sanitätskräfte im Einsatz. Der Strassenverkehr im Zentrum des Hauptorts des Kantons Jura war vorübergehend stark beeinträchtigt. (sda)