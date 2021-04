Schweiz

Polizeirapport

Verdächtiger Gegenstand in Rümlang ZH löst Grosseinsatz aus



Verdächtiger Gegenstand in Rümlang ZH löst Grosseinsatz aus

Ein verdächtiger Gegenstand in einem Briefkasten in Rümlang hat am Donnerstagnachmittag einen Grosseinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Der Gegenstand konnte geborgen werden.

Die Meldung über den verdächtigen Gegenstand in einem Briefkasten der Türkischen Gemeinschaft Schweiz, der Dachorganisation der meisten türkischen Vereine und Föderationen in der Schweiz, sei um 14 Uhr eingegangen, teilte die Zürcher Kantonspolizei mit.

Die Rettungskräfte seien mit einem Grossaufgebot ausgerückt und hätten das Gebiet abgesperrt. Der Gegenstand wurde von Spezialisten geborgen. Worum es sich bei dem Gegenstand handelte, war zunächst nicht bekannt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung