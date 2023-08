Bild: kantonspolizei St.Gallen

Polizeirapport

Frau nach Brand in Buchs SG in Klinik eingewiesen

Beim Brand eines Wohnzimmers in einem Doppeleinfamilienhaus in Buchs SG ist am frühen Dienstagmorgen beträchtlicher Schaden entstanden. Die Rettungskräfte trafen eine psychisch angeschlagene Frau an. Ob sie an dem Brandausbruch beteiligt ist, war unklar.

Die drei Bewohner des Doppeleinfamilienhauses hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 5 Uhr morgens in Sicherheit gebracht. Den Brand brachte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden geht in die Zehntausende von Franken.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte, befand sich eine 57-Jährige vor dem Gebäude in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Rettungskräfte brachten sie ins Spital. Ein Arzt wies sich anschliessend in eine Klinik ein. Ob die Brandursache in Zusammenhang mit dem Verhalten der Frau steht, war am Dienstagmorgen nicht geklärt. Die Forensik und Spezialisten der Kantonspolizei nahmen Ermittlungen auf.

(sda)