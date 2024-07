Wegen Brand: Grosser Wohnblock in Spreitenbach AG evakuiert

Polizeirapport

Wegen Brand: 16-stöckiger Wohnblock in Spreitenbach AG evakuiert

Weil ein 16-stöckiges Wohnhochhaus in Brand geraten ist, hat die Aargauer Polizei die Evakuierung des Gebäudes angeordnet.

Der Feueralarm wurde laut Blick um 4 Uhr in der Früh ausgelöst. Das Gebäude befindet sich in der Bahnhofsstrasse in Spreitenbach, diese wurde laut TCS gesperrt.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt die Evakuierung auf Anfrage gegenüber dem Blick. Über mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Der Brand an sich sei nicht problematisch, sagte Corina Winkler, Kommunikationschefin der Aargauer Kantonspolizei. Jedoch sei «die Rauchentwicklung sehr stark und sie zieht durch alle Wohnungen».

