Polizeirapport

Person stirbt bei Wohnungsbrand in Wädenswil ZH

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wädenswil ZH ist am Dienstagabend eine Person ums Leben gekommen. Weitere Verletzte gab es laut Polizeiangaben keine.

Das Feuer wurde gegen 19.45 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss in Vollbrand.

Der Brand wurde um kurz vor 8 Uhr gemeldet. Bild: BRK News

Obwohl das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, kam für eine unbekannte Person in der Wohnung jede Hilfe zu spät. Die anderen Bewohnenden des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert und bei Bedarf in Notunterkünften untergebracht.

Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben wohl hunderttausende Franken. Die Brandursache war bis anhin unklar und wird vom Brandermittlungsdienst abgeklärt. (sda)