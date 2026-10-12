Polizeirapport

Unbekannte stehlen Personenwagen aus Autogarage in Rotkreuz ZG

Aus einer Autogarage in Rotkreuz ZG sind in der Nacht auf Freitag zwei Personenwagen gestohlen worden. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörde handelte es sich um hochwertige Fahrzeuge der Marke Audi.

Eines der beiden Autos sei inzwischen in Wangen an der Aare BE verlassen aufgefunden worden, hiess es in der Mitteilung vom Montag. Die unbekannten Täter hätten auch Fahrzeugschlüssel und Garagenkontrollschilder gestohlen.

Die Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass es seit Monaten in der Schweiz zu solchen Diebstählen komme. Sie empfehlen den Garagen, nicht nur die Gebäude gut zu sichern, sondern auch die Autos, etwa mit Wegfahrsperren. Besonders wertvolle Modelle könnten auch so abgestellt werden, dass sie nicht gut zugänglich seien. Ferner raten sie, die Autos nicht vollgetankt abzustellen. (hkl/sda)