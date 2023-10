Polizeirapport

Zürcher Polizei verhaftet Absender der Bombendrohung

Das ist ein Symbolbild. Bild: Kapo Zürich

Die Zürcher Kantonspolizei hat den Absender der Bombendrohung vom Dienstag am Obergericht ermittelt: Es handelt sich um einen 44-jährigen Schweizer. Er wurde verhaftet.

Der Mann wurde am Mittwochmorgen festgenommen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Wie es dort auf Anfrage hiess, gibt es keinen Zusammenhang mit jüngsten Vorkommnissen oder Bombendrohungen in Nachbarländern.

Weshalb der Mann per E-Mail mit einem Sprengsatz im Obergerichtsgebäude drohte, ist noch unklar. Das sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Sprengsatz wurde am Dienstagnachmittag bei der Durchsuchung des Gebäudes nicht gefunden.

Die Gerichtsmitarbeitenden mussten ihren Arbeitsplatz verlassen, weil bei mehreren Medienhäusern in Zürich eine E-Mail mit einer Drohung eingegangen war. Der 44-Schweizer kündigte darin an, dass am Nachmittag ein Sprengsatz im Gerichtsgebäude explodieren werde. In die Betreffzeile schrieb er «Allahu Akbar». Der Mann muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (sda)