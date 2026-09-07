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46-Jähriger schwer verletzt: Basler Polizei sucht drei Jugendliche

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46-Jähriger schwer verletzt: Basler Polizei sucht drei Jugendliche

07.09.2026, 15:5907.09.2026, 15:59

Ein 46-Jähriger wurde am Sonntagabend in Riehen BS von drei unbekannten Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt. Er musste vor Ort vom Notarzt versorgt werden, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Montag mitteilte.

Die Gründe für den Angriff in der Rauracherstrasse gegen 22.50 Uhr seien noch zu klären, schrieb die Behörde. Die Täter im Alter von geschätzt zwölf bis 18 Jahren seien mit massiver Gewalt vorgegangen und hätten ihrem Opfer Schläge gegen den Kopf versetzt. Auch nachdem er zu Boden gegangen sei, hätten sie ihn weiter mit Schlägen und Tritten traktiert.

Nach der Versorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der 46-Jährige von der Sanität ins Spital gebracht, wie es hiess. Die Täterschaft sei in Richtung Bahnhof Niederholz geflüchtet, eine Fahndung durch die Kantonspolizei sei bislang erfolglos verlaufen. Es werden Zeugen gesucht. (leh/sda)

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