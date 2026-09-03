Polizeirapport

Frau stürzt in Zürich aus Gebäude und verletzt sich – Polizei sucht Zeugen

Eine Frau ist am Donnerstagmittag in Zürich aus einem Gebäude gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Passanten trafen kurz nach 12.30 Uhr an der Brauerstrasse im Kreis 4 auf die verletzte Person. Der Rettungsdienst versorgte die Frau medizinisch vor Ort, bevor er sie hospitalisierte.

Die Identität der Frau stand zunächst nicht fest. Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Vorfalls waren unklar.

Die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl nahmen Ermittlungen in alle Richtungen auf. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich wurden für die Spurensicherung aufgeboten. (hkl/sda)