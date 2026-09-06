Während der Jagd ist ein 54-Jähriger aus bislang ungeklärten Gründen nahe des Pizzo Sassariente im Tessin tödlich verunglückt (Archivbild). Bild: keystone

Polizeirapport

54-Jähriger stürzt bei Jagd im Tessiner Berggebiet ab und stirbt

Ein 54-Jähriger Schweizer ist am Samstagnachmittag auf der Jagd verunglückt. Nach einer Vermisstenmeldung ausgerückte Retter fanden den Mann leblos im Tessiner Berggebiet.

Bei der Alarmzentrale ging gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Tessin vom Sonntag kurz vor 16.30 Uhr eine Meldung ein, dass ein 54-jähriger Schweizer vermisst werde. Eine Suchaktion wurde eingeleitet.

Kurz nach 18 Uhr fanden Retter den Mann tot auf einer Höhe von rund 1450 Metern an der Flanke des Val della Porta. Gemäss einer ersten Rekonstruktion der Polizei und aus Gründen, die die Untersuchung noch klären muss, stürzte der 54-Jährige während der Ausübung der Jagd ab.

Ebenfalls am Samstag war bei Biasca TI ein 69-jähriger Jäger bei einem Sturz tödlich verunglückt. Der Mann stürzte aus noch ungeklärten Gründen einen Hang hinunter. Dieser Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr in der Nähe des Baches Crenone auf einer Höhe von rund 700 Metern, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Schweizers festgestellt werden. (sda)