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FCZ löst Vertrag mit Juan Jose Perea auf

Juan Jose Perea (FCZ) in Aktionbeim Trainingsauftakt zur Saison 2026/2027 des FC Zuerich (FCZ) am Montag, 15. Juni 2026 auf der Sportanlage Heerenschuerli in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Juan Jose Perea und der FC Zürich gehen getrennte Wege.Bild: keystone

FCZ löst Vertrag mit Perea auf

06.09.2026, 07:3506.09.2026, 07:35

Nach dem Derby gegen GC (2:2) teilt der FC Zürich mit, dass der Vertrag mit Juan Perea aufgelöst wird. Der 26-jährige Kolumbianer verlässt den Stadtklub per sofort.

Zur Trennung kam es, nachdem der Angreifer vor einer Woche seinen Trainer Marcel Koller verbal attackiert hatte. Gegenüber «Blick» hatte der Klub die Suspendierung bestätigt. Nun ist das Kapitel Perea beim FCZ definitiv beendet.

Perea stiess 2024 als Leihspieler zu den Zürchern und überzeugte mit sieben Treffern, worauf der FCZ den Stürmer definitiv verpflichtete. An seine früheren Leistungen konnte er jedoch, auch aufgrund von Verletzungen, nicht mehr anknüpfen. (sda)

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