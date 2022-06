75-Jährige beim Wandern im Alpstein AI tödlich verunglückt

Bild: keystone

Eine 75-jährige Frau ist am Sonntagvormittag beim Wandern unterhalb des Äschers im Alpstein AI rund 80 Meter über eine Felswand abgestürzt. Die Rega fand die Verunglückte schnell, konnte aber nur noch ihren Tod feststellen.

Die Frau aus dem Kanton Bern war zusammen mit Familienangehörigen vom Äscher in Richtung Chobel (Gemeinde Wasserauen AI) gewandert, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montag mitteilte. Dabei stolperte sie und stürzte über den steilen Abhang und eine Felswand in die Tiefe.

Die sofort alarmierte Rega konnte die Verunglückte nur noch tot bergen. Zur Betreuung der Angehörigen wurde ein Care-Team aufgeboten. Im Einsatz stand auch die Alpine Rettung Schweiz. (sda)