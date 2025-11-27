Erheblich verletzte Rentnerin im Zürcher Kreis 12 aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Passanten haben am Mittwochnachmittag in der Stadt Zürich eine ältere Frau verletzt am Boden liegend gefunden. Was ihr zugestossen ist, ist unklar.

Die verletzte Frau auf dem Trottoir der Ueberlandstrasse im Kreis 12 wurde der Polizei am Mittwoch kurz nach 16 Uhr gemeldet, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Passanten betreuten die Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Sie wies erhebliche Verletzungen auf und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Spital gebracht.

Weshalb die Frau verletzt war, ist unklar. Laut Mitteilung kann eine Kollision mit einem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden. Stadtpolizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen. Dafür sucht sie nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang, vom Mittwochnachmittag, 25. November 2025, um etwa 16 Uhr an der Ueberlandstrasse 385, in unmittelbarer Nähe der VBZ-Haltestelle Luchswiesen, machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden. (dab)