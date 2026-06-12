Polizeirapport

Dottikon AG: Segelflugzeug in seltsamem Tiefflug – Polizei sucht Zeugen

Ein ungewöhnlicher Tiefflug eines Segelflugzeuges in der Region Dottikon AG am Donnerstagnachmittag gibt der Aargauer Polizei Rätsel auf. Weil vom Flieger bislang jede Spur fehlt, sucht die Polizei die Mithilfe der Bevölkerung.

Kurz nach 16.30 Uhr habe eine Drittperson der Kantonalen Notrufzentrale ein aussergewöhnliches Flugmanöver eines Segelflugzeugs im Raum Dottikon gemeldet, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit.

Patrouillen der Kantonspolizei und der Regionalpolizei Brugg seien nach der Meldung umgehend ausgerückt. Die Such- und Fahndungsmassnahmen seien jedoch ohne Erfolg verlaufen und hätten keine Hinweise auf das gemeldete Segelflugzeug ergeben.

Die spätere Auswertung der Aufnahmen einer Überwachungskamera bestätigte den Vorfall: Die Bilder zeigen, dass ein Segelflugzeug im Bereich der Hemmbrunnstrasse sehr tief – nur wenige Meter über dem Boden – parallel zur Bahnlinie in Richtung Hendschiken AG flog, wie die Polizei weiter berichtete.

Da der Verbleib des Segelflugzeugs und die Hintergründe des Manövers weiterhin unklar sind, startete die Kantonspolizei einen Zeugenaufruf. Personen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden. (sda)