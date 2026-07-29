Polizeirapport

Auto stürzt 100 Meter in die Tiefe: Zwei Tote bei schwerem Unfall nahe Mels SG

In der Nacht auf Mittwoch hat sich bei der Alp Chläui nahe Mels im Kanton St.Gallen ein tödlicher Unfall ereignet. Drei junge Männer und eine junge Frau fuhren gegen 2 Uhr von der Alp Hochsäss Richtung Alp Chläui, als ihr Auto von der Strasse abkam und rund 100 Meter einen steilen Abhang hinunterstürzte, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Das Auto überschlug sich mehrfach. Schliesslich kam es zum Stillstand. Ein 18-Jähriger und die 19-jährige Frau kamen beim Unfall ums Leben. Ein 21-Jähriger wurde schwer, ein 17-Jähriger leicht verletzt.

Letzterer konnte nach dem Unfall selbst zur nahegelegenen Alp gehen und Alarm schlagen. Die auf der Alp anwesenden Leute informierten schliesslich die Rettungskräfte.

Das Auto stürzte rund 100 Meter tief und überschlug sich mehrmals. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Die Verletzten wurden mit einem Helikopter in ein Spital geflogen. Alle vier Autoinsassen sind in der Region wohnhafte Schweizer. Die Unfallursache ist noch unklar und wird nun untersucht.

Die Bergung des Autos und der Todesopfer gestaltete sich wegen des Geländes schwierig, schreibt die Polizei. Das Wrack und die Opfer mussten ebenfalls mit Helikoptern aus dem Gebiet ausgeflogen werden. (vro)