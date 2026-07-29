Polizeirapport

Gleitschirmpilot stirbt bei Absturz in Naters VS

Ein 35-jähriger Gleitschirmpilot ist am Dienstag bei Naters im Oberwallis tödlich verunglückt. Der Mann verlor aus am Mittwoch noch ungeklärten Gründen im Gebiet des Foggenhorns oberhalb des Gredetschtals die Kontrolle über seinen Schirm und stürzte ab.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf einer Höhe von rund 2200 Metern über Meer, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Drittpersonen alarmierten die Rettungskräfte.

Ein Helikopter der Air Zermatt flog zur Unfallstelle. Für den Piloten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die für Flugunfälle zuständige Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauem Umstände des Unfalls zu ermitteln. (hkl/sda)