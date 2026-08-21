Polizeirapport

Autofahrer fährt Schüler in Biberist SO an und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Biberist SO einen neunjährigen Schüler angefahren und leicht verletzt. Der Mann flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Jungen zu kümmern, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.40 Uhr auf der Bernstrasse. Der Schüler beabsichtigte, die Strasse im Bereich der Einmündungen Bahnweg und Kamelienweg zu überqueren.

Dabei kam es zur Kollision mit einem blauen Auto, das in Richtung Biberist Zentrum fuhr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Identität des unbekannten Lenkers aufgenommen. Sie sucht Zeugen. (hkl/sda)