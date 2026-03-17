Im Kanton Solothurn wurde am Wochenende ein Wolf von einem Zug erfasst. Bild: www.imago-images.de

Zug erfasst Wolf in Biberist SO und tötet ihn

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Ein Wolf ist in Biberist SO am Wochenende von einem Zug erfasst und getötet worden. Die genaue Herkunft und Abstammung des ausgewachsenen Tieres sind laut Kanton derzeit unbekannt.

Der am Samstagvormittag aufgebotene Jagdaufseher habe vor Ort nur noch den Tod des Tieres feststellen können, teilte die Staatskanzlei Solothurn am Dienstag mit. Zuerst sei die Rede von einem «grösseren hundeähnlichen Tier» gewesen.

Der Kadaver des männlichen Tieres sei am Montag für weitere Untersuchungen in das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht worden. Die genaue Herkunft und Abstammung des Wolfes stünden noch nicht fest. Menschen seien beim Unfall keine verletzt worden.

In der Schweiz gibt es gemäss eines Monitorings von Februar 43 Wolfsrudel. Im Kanton Solothurn seien vor allem Einzelwölfe sporadisch auf der Suche nach neuen Lebensräumen unterwegs. (sda)