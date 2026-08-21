Bahnverkehr von Bern nach Freiburg wegen Hangrutsch eingeschränkt

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Wegen eines drohenden Hangrutsches ist der Bahnverkehr zwischen Bern und Freiburg eingeschränkt. Es liegen Steine auf den Gleisen, im Moment klären Spezialisten die Gefahrenlage ab, wie ein SBB-Sprecher auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Die Strecke kann nur einspurig befahren werden.

Der Bahnverkehr von Bern nach Freiburg ist derzeit eingeschränkt. Bild: KEYSTONE

Betroffen seien die Linien IC1, IR15, RE2, S1 und S2, hiess es am Freitagmittag auf der Betriebsstörungs-Webseite der SBB. Zwischen Thörishaus Station BE und Schmitten FR würden Ersatzbusse (EV) organisiert.

Die Strecke sei unterbrochen worden, weil eine Naturgefahrenanlage nach lang anhaltenden Regenfällen einen präventiven Alarm ausgelöst habe. Der Streckenabschnitt zwischen Thörishaus und Schmitten gelte als anfälliger Ort für Unwetterschäden.

Ein Geologe daran, die Sachlage abzuklären, so der SBB-Sprecher weiter. Im Moment gehe man davon aus, dass die Einschränkung bis zirka 15 Uhr andauern werde.

Nach ersten Abklärungen wurde die Strecke einspurig wieder in Betrieb genommen. (hkl/sda)