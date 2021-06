Schweiz

Polizeirapport

Herrenloser Lieferwagen in Roggenfeld aufgefunden – Polizei sucht Zeugen



In den frühen Morgenstunden konnte in Killwangen AG ein Firmenfahrzeug in einem Roggenfeld aufgefunden werden. Ein Lenker war nicht zugegen. Die Kantonspolizei Aargau sucht Augenzeugen.

Am Sonntag kurz vor sieben Uhr meldete eine Drittperson, wonach sie in Killwangen an der Brühlstrasse soeben ein Fahrzeug in einem Wiesland festgestellt habe. Die aufgebotene Polizei-Patrouille fand ein Firmenfahrzeug im Roggenfeld vor. Der Lenker war allerdings nirgends zu finden.

Wer das Fahrzeug lenkte respektive was vorgängig passierte, ist unklar. Eine Strolchenfahrt kann nicht ausgeschlossen werden. Gemäss ersten Abklärungen dürfte das Fahrzeug um 1:15 Uhr in Bewegung gesetzt worden sein. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, sind gebeten, sich mit der mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

(jaw)

