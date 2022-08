Polizeirapport

Auf Heimweg von Streetparade: 2 Tote und 2 Schwerverletzte bei Unfall in Villigen AG

Zwischen Mandach und Villigen im Kanton Aargau kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Überholmanöver kam ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in einem Waldgebiet. Von den vier Insassen sind zwei verstorben und zwei schwer verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen sollen zwei Personenwagen am frühen Sonntagmorgen von Mandach Richtung Villigen unterwegs gewesen sein. Im Bereich einer Rechtskurve wollte der hintere Fahrzeuglenker den vorderen überholen. «Dieser kam von der Strasse ab, kollidierte mit einem Baum und kam im Waldgebiet zum Stehen», so Adrian Bieri, Mediensprecher Kantonspolizei Aargau. Ob sich die Personen kannten, ist noch nicht bekannt. Jedoch handelt es sich laut Bieri bei allen Beteiligten um «junge Personen», welche zuvor an der Streetparade gewesen seien.

Im Unfallfahrzeug befanden sich vier Personen. Zwei sind schwer verletzt und der Fahrer, sowie eine weibliche Insassin, sind verstorben. Im zweiten beteiligten Fahrzeug kam es zu keinen Verletzten.

Vor Ort waren neben einem Aufgebot der Polizei, auch die Feuerwehr und Krankenwagen. Während den Bergungsarbeiten musste die Strasse zwischen Villigen und Mandach umgeleitet werden. Die Strasse ist weiterhin gesperrt.

(chmedia)