Polizeirapport

Grosseinsatz in Littau LU – Hintergründe unklar

Im Luzerner Zimmereggwald läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Das bestätigt die Kantonspolizei Luzern gegenüber «Blick». Zur Ursache äussert sie sich zunächst nicht.

«Ich habe Schüsse gehört», sagte eine Person gegenüber der Zeitung. Er habe Blut gesehen und ein Auto, das weggefahren sei. Die Polizei bestätigte noch keine Schussabgabe.

Überall im Dorf Littau seien bewaffnete Polizisten, sagte eine andere Person zu «20 Minuten». Zwei Personen seien festgenommen worden. Auch das ist offiziell noch nicht bestätigt. (hkl)

Update folgt ...