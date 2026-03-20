Polizeirapport
Grosseinsatz in Littau LU – Hintergründe unklar
Im Luzerner Zimmereggwald läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Das bestätigt die Kantonspolizei Luzern gegenüber «Blick». Zur Ursache äussert sie sich zunächst nicht.
«Ich habe Schüsse gehört», sagte eine Person gegenüber der Zeitung. Er habe Blut gesehen und ein Auto, das weggefahren sei. Die Polizei bestätigte noch keine Schussabgabe.
Überall im Dorf Littau seien bewaffnete Polizisten, sagte eine andere Person zu «20 Minuten». Zwei Personen seien festgenommen worden. Auch das ist offiziell noch nicht bestätigt. (hkl)
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