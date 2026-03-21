Polizeirapport

Mann in Luzern durch Schüsse lebensgefährlich verletzt – Täter auf der Flucht

Vor einem Haus in der Baselstrasse in Luzern ist am Freitagnachmittag auf einen Mann geschossen worden. Die Polizei erhielt gegen 14.20 Uhr eine Meldung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vor Ort fanden die Polizisten einen lebensbedrohlich verletzten Mann. Es handle sich um einen 31-jährigen Schweizer, schreibt die Luzerner Polizei. Der Mann wurde erstversorgt und dann ins Spital gebracht.

Flucht Richtung Littau

Die unbekannte Täterschaft sei mit einem weissen Lieferwagen stadtauswärts geflüchtet. Das mutmassliche Fahrzeug konnte später in einem Quartier im Stadtteil Littau festgestellt werden. Die Täterschaft war jedoch schon geflüchtet. Weitere Informationen zum Hintergrund der Tat nannte die Polizei nicht.

Sie sucht jedoch Zeugen, die Angaben zur Schussabgabe oder der anschliessenden Flucht der Täterschaft machen kann. Ausserdem werden Personen, die im Littauer Gebiet Längweiher/Udelboden/Zimmeregg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten, sich zu melden.

Opfer soll Juwelier sein

Die Luzerner Polizei hatte gegenüber «Blick» am Freitag einen Grosseinsatz beim Zimmereggwald bestätigt. Zur Ursache äusserte sie sich zunächst nicht.

Laut dem «Blick» soll die Täterschaft in der Baselstrasse einen Juwelier überfallen haben. Dieser sei abgesperrt, die Fensterscheiben seien kaputt. Die Schwester des Juweliers berichtet, dass ihr Bruder im Bauch angeschossen worden sei. Er werde im Spital operiert. (hkl/vro)