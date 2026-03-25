Polizeirapport

Andreas Portmann aus Wattwil vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Seit dem 8. März 2026 wird der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil vermisst. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Am 8. März hat Portmann um 20:20 Uhr seinen Wohnort in Wattwil verlassen und sich mit dem Zug S17 nach Sargans begeben, wo er sich als Wochenaufenthalter aufhält. Um 21:56 Uhr verliess Andreas Portmann den Zug am Bahnhof Sargans. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Andreas Portmann wird vermisst. bild: kapo st.gallen

Andreas Portmann ist ungefähr 184cm gross, hat eine feste Statur und braune, kurze Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er schwarze Jeans, eine schwarze Herrenjacke mit gelbem Innenfutter und schwarze Schuhe. Er führte eine rote Tragtasche mit der Aufschrift «Kaufland» und einen blauen Rucksack mit sich.

Personen, die Angaben zum Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, 058 229 49 49, zu melden. (hkl)