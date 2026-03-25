Polizeirapport

Unbekannte beschädigt Büro von israelischer Rüstungsfirma in Bern

Der Firmensitz des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems in Bern ist am vergangenen Freitag beschädigt worden. Die Kantonspolizei Bern bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht der Zeitung «Le Courrier».

Demnach verschaffte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei kurz nach 20 Uhr eine unbekannte Täterin Zugang zu den Büroräumlichkeiten von Elbit. Dort verursachte sie einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Sie beschädigte die Eingangstür der Firma und Inventar, wie die Polizei weiter mitteilte. Zu einem Brand kam es nicht, verletzt wurde niemand. Ausser der Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz.

Im Internet kursiert ein von Aktivistinnen und Aktivisten aufgeschaltetes Video, das von der Tat stammen soll. Darauf ist zu sehen, wie eine Person zuerst den Brandalarm auslöst und anschliessend mit mehreren Hammerschlägen eine Glastür zerstört, die mit «Elbit Systems Switzerland» angeschrieben ist.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich laut Elbit keine Mitarbeitenden vor Ort. Das Unternehmen erstattete Anzeige. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Elbit liefert der Schweizer Armee unter anderem Drohnen. Pro-palästinensische Kreise kritisieren das vehement und verliehen ihrem Unmut zuletzt mehrfach Ausdruck, etwa an einer unbewilligten Gaza-Demonstration in Bern im Mai 2025. Ende 2024 wurde der Eingang des Bürogebäudes, in welchem Elbit Systems seinen Firmensitz hat, versprayt.

Bekenntnis zu Präsenz in der Schweiz

Elbit Systems Switzerland sei «besorgt über die Bereitschaft bestimmter Gruppen, zu Gewalt zu greifen», hielt ein Mediensprecher gegenüber Keystone-SDA fest. «Dennoch lässt sich das Unternehmen von solchen gewalttätigen Aktionen nicht einschüchtern und bekräftigt sein festes Bekenntnis zu seiner Präsenz in der Schweiz», sagte er. (dab/sda)