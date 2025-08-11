Der Schafberg liegt neben dem Säntis, im Obertoggenburg. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

48-jähriger Kletterer stirbt in Wildhaus SG nach Sturz in die Tiefe

Am Sonntagvormittag ist am Schafberg in Wildhaus ein 48-jähriger Kletterer zu Tode gestürzt. Der Mann war in einer Dreier-Seilschaft an der Schafbergwand unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Mann an einem Stein festgehalten, der sich löste, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Verstorbene sei in der Region wohnhaft gewesen.

Im Einsatz standen die Rega und die alpine Rettung Ostschweiz zusammen mit Helikopter-Rettungsspezialisten. (sda)