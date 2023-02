Polizeirapport

Leichen identifiziert: Zwei junge Männer lagen neben den Schlangen im Thuner Keller

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Thun BE sind am Dienstagabend zwei männliche Leichen entdeckt worden. Die Hintergründe sind unklar, viele Fragen sind noch offen.

Die Polizei hat die beiden Männer unterdessen formell identifiziert. Es handelt sich um zwei Schweizer im Alter von 22 und 20 Jahren. Beide waren im Kanton Bern wohnhaft.

Klar ist auch, dass es in einem der Kellerabteile zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Diese wurde durch die Feuerwehr rasch bekämpft. Beim Zutritt zum Abteil wurden dann die Leichen entdeckt.

Wie die Männer ums Leben kamen und was die Ursache der Rauchentwicklung war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine Dritteinwirkung bestünden derzeit nicht, teilten die Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland mit.

Mehrere Reptilien verendeten ebenfalls. Einige weitere Tiere konnten gerettet und in eine Tierklinik gebracht werden.

Gemäss den vorliegenden Erkenntnissen wurden in dem Kellerabteil mehrere Reptilien gehalten, darunter auch Giftschlangen. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass Tiere entwichen sind. (sda)