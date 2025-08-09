sonnig25°
Polizeirapport

19-Jähriger in Zürcher Innenstadt niedergestochen und schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich im Einsatz an der Zürcher Bahnhofstrasse.
Die Stadtpolizei Zürich konnte eine Person festnehmen.Bild: Stadtpolizei Zürich
09.08.2025, 12:1209.08.2025, 12:12

In der Zürcher Innenstadt ist am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung ein 19-Jähriger Ukrainer mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Er musste in ein Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Die kurz nach 20.45 Uhr alarmierte Polizei fand an der Lindenhofstrasse den Mann mit Stichverletzungen vor. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Die Polizei nahm einen 19-jährigen Afghanen fest. Der genaue Tathergang und die Hintergründe waren laut Mitteilung am Samstagmittag noch unklar. (sda)

