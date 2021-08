Schweiz

Polizeirapport

Unbekannte greifen in Zürich Tourist an und stehlen sein Auto



In Zürich ist am frühen Samstagmorgen ein 25-jähriger Tourist im Kreis 6 von Unbekannten in seinem parkierten Auto angesprochen, angegriffen und aus dem Auto gezerrt worden.

Anschliessend stahlen die Täter das Auto des Mannes und fuhren davon. Der Angegriffene wurde leicht verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Der Angriff ereignete sich demnach um 3 Uhr an der Stampfenbachstrasse 34.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die Angaben zum Vorfall an der Stampfenbachstrasse 34 im Kreis 6 machen können, oder einen schwarzen Mercedes Benz GLE 300 mit österreichischen Kontrollschildern sehen, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.

(dsc/sda)

