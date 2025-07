Polizeirapport

Speedflyer stürzt im Berner Oberland in den Tod

Ein Speedflyer ist am Samstag in der Nähe des Gwächtenhorns im Berner Oberland ums Leben gekommen. Es handelt sich um einen 30-jährigen Schweizer aus dem Kanton Luzern, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Ihren Angaben zufolge war er mit zwei weiteren Personen zum Gwächtenhorn aufstiegen. Er startete mit seinem Speedglider in der Absicht, zum Parkplatz Umpol zu fliegen. Warum er verunfallte, ist Gegenstand der Abklärungen.

Die Suche nach dem Mann blieb am Samstag ergebnislos. Erst am Sonntag konnten die Einsatzkräfte die leblose Person im Gelände lokalisieren und bergen. (sda)