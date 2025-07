Nach Tötungsdelikt in Oberglatt wird nach einem Mann gefahndet

Der Tatverdächtige Temesgen Abrha Tedla. Bild: Kantonspolizei Zürich

Am späten Samstagabend kam es in einer Wohnung in Oberglatt zu einem Tötungsdelikt, in dessen Folge ein toter Mann aufgefunden würde. Nach dem Täter wird gefahndet.

Die Kantonspolizei Zürich bittet im Auftrag der Staatsanwaltschaft I die Bevölkerung nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen Temesgen Abrha Tedla.

Dieser konnte trotz intensiver Fahndungsmassnahmen noch nicht festgenommen werden. Der Gesuchte ist 27 Jahre alt und von schlanker Statur. Er wird dringend der Tat verdächtigt.

Am Abend der Tat ist es nach ersten Erkenntnissen zu einem lauten Streit zwischen dem späteren Opfer und seinem Mitbewohner Tedla gekommen, woraufhin eine Frau die Polizei rief.

Als diese an der Adresse eintraf, fand sie einen schwerverletzten Mann in der Wohnung. Trotz Reanimationsmassnahmen konnten die Notärzte und Rettungssanitäterinnen nur noch den Tod des 18-jährigen Eritreers feststellen.

Die Kantonspolizei Zürich bittet allfällige Hinweise zum Aufenthaltsort von Temesgen Abrha Tedla telefonisch via +41 58 648 48 48 an sie zu richten.