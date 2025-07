Polizeirapport

42-Jähriger am Unteren Rheinweg in Basel ausgeraubt

Der Untere Rheinweg in Basel. Bild: Google StreetView

Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag am Unteren Rheinweg in Basel einen 42-Jährigen ausgeraubt. Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Der Mann sei um circa 03.20 Uhr zu Fuss unterwegs gewesen, als ihn die beiden Unbekannten tätlich angegangen hätten, teilten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mit. Sie raubten ihrem Opfer Schmuck, sein Handy und sein Portemonnaie.

Nach dem Überfall flüchteten die Täter laut Communiqué in Richtung Dreirosenanlage. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)